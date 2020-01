Jahrzehntelang galt Österreich als Hochburg des Hallenfußballs. Wer erinnert sich nicht an die legendären Stadthallenturniere, in denen es für die Vereine neben dem Prestige darum ging, die Zuschauer mit Gustostückerln zu verzücken? Gezaubert wird in der Halle aktuell aber nur mehr wenig. Und dafür soll vor allem die erhöhte Verletzungsgefahr der Grund sein – zumindest, wenn es nach den Trainern geht. Diese Denkweise verfestigte sich just, als Hallenturniere am absteigenden Ast waren. Raunzen über Verletzungen in der Stadthallen-Blütezeit? Fehlanzeige! Freundlich gestimmt ist da auch Eichkogel-Obmann Andreas Schilder. Denn nach drei Jahren gab es wieder ein Eichkogel-Hallenturnier. Und danach konnte nur Positives berichtet werden.

Klar: In der Nähe der Bande besteht erhöhte Verletzungsgefahr. Andererseits sind die Schiedsrichter mittlerweile derart sensibilisiert, dass ohnehin schon bei der kleinsten Berührung gepfiffen wird. Die überwiegende Mehrheit der Turniere in und rund um den Bezirk laufen ohne gröbere Verletzungen ab. Da täuschen wenige schwere Verletzungen über das große Ganze hinweg. Dass wiederum bei der vermeintlich erhöhten Verletzungsgefahr durchwegs auf Schienbeinschoner verzichtet wird, mutet daher schon kurioser an.