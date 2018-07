Nach gut einem Monat Vorbereitung fällt für die Admira mit dem Cup-Spiel am kommenden Freitag der Startschuss für die neue Saison. Trainer Ernst Baumeister hätte wohl gerne zumindest doppelt so viel Zeit gehabt, um seine Mannschaft auf das neue Meisterschaftsjahr vorzubereiten.

Denn nach dem „größten Umbruch seit Jahren“ (O-Ton Kapitän Daniel Toth) mussten Baumeister und sein Trainerteam ab 18. Juni quasi bei Null anfangen. Jenes eingespielte Team, das über die letzten Jahre immer mehr zusammenwuchs und stetig weiterentwickelte, gibt es nicht mehr. Zudem ist der Kader der „neuen Admira“ noch nicht vervollständigt, an einigen Positionen gibt es noch Handlungsbedarf.

Immerhin attestiert Baumeister seinen bisherigen Neuzugängen, dass sie allesamt Verstärkungen sind (oder in Zukunft sein können). Von einer geformten Einheit kann aber noch keine Rede sein. Bis es so weit ist, können noch Monate vergehen. Die Südstädter sind zum Startschuss der Saison also noch nicht über den Status der Selbstfindungsphase hinausgekommen, das Spiel gegen Neusiedl gleicht einem Sprung ins kalte Wasser.

Die Frage ist, ob dieser neue (vielleicht ungeahnte) Kräfte freisetzt, oder ob die Admira untergeht.