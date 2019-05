Drei Runden sind noch zu spielen, dann steht der Absteiger der Bundesliga-Saison 2018/19 fest. „Dank“ des neuen Modus spukt das Abstiegsgespenst auch so kurz vor Ende noch an mehreren Orten. Hartberg, Innsbruck und die Admira müssen noch zittern, auch Altach darf sich mit fünf Punkten Vorsprung auf das Schlusslicht noch nicht gänzlich in Sicherheit wähnen.

Die Admira liegt aktuell jedenfalls dort, wo man sie erwarten durfte: Am drittletzten Tabellenplatz vor den beiden Aufsteigern aus Innsbruck und Hartberg. Mehr konnte man nach dem großen Kaderumbruch mit dem Abgang mehrerer routinierter Leistungsträger im Sommer nicht verlangen – und selbst das ist keine Selbstverständlichkeit.

Die Pflicht haben die Südstädter bislang also erfüllt – und wie. Zur Veranschaulichung: 15 der bislang 29 geholten Punkte eroberte die Admira alleine in den Duellen gegen Innsbruck (9) bzw. Hartberg (6). Gegen Altach waren es immerhin noch 4. In den Spielen, wo es darauf ankam, war die Admira also zumeist da.

Wie schön, dass diese drei Mannschaften nun im Abstiegs-Showdown warten. Wieder ruft die Admira die geliebte Pflicht. So gesehen muss man sich in der Südstadt eigentlich keine Sorgen um den Klassenerhalt machen.