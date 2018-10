Die Spiele gegen den spanischen Vize-Meister Mecalia Atletico Guardes waren der erste richtige Prüfstein für die Hypo-Damen in dieser Saison. Mit dem Sieg im Hinspiel verschaffte man sich eine gute Ausgangsposition, auswärts war es aber letztlich eine klare Angelegenheit für die Spanierinnen.

Der Mangel an Routine und internationaler Erfahrung sei laut Trainer Ferenc Kovacs der Hauptgrund gewesen, warum man bei Guardes nicht bestehen konnte. Womit sich ein Teufelskreis schließt. Denn um internationale Erfahrung zu sammeln, braucht es eben internationale Spiele. Die wurden aber seit dem erstmaligen Verpassen der Champions League Gruppenphase (2016) sukzessive weniger. Heuer waren es eben nur mehr die zwei Partien gegen die Spanierinnen – und das in der Quali für den EHF Cup und nicht etwa in der Champions League.

Mit der Zahl an internationalen Spielen sinkt auch das Standing des österreichischen Verbandes im EHF Ranking, welches wiederum die internationalen Startplätze festlegt. Hypos zum 45-Jahr-Jubiläum (2016) ausgesprochener Traum, mittel- bis langfristig – in erster Linie mit eigens ausgebildeten Österreicherinnen – wieder eine Rolle in der Champions League zu spielen, rückt also eher weiter weg, als dass er näher kommt.