Am ersten Blick mag der neue Trainerjob von Tito Spindler wie ein Himmelfahrtskommando wirken. Beim ASK Eichkogel lief zuletzt überhaupt nichts zusammen. Nach dem Abstieg rasselte man gleich wieder in den Tabellenkeller durch, alleine die letzten vier Spiele mit insgesamt 23 Gegentreffern geben da besonders zu denken.

Doch die Probleme sind nicht so umfassend, wie sie scheinen. Erst gegen Ende des Herbstes ging Eichkogel so richtig die Luft aus, zuvor war man in einigen Spielen ebenbürtig, verpasste nur knapp einen Punktezuwachs. Der Leistungsabfall gegen Jahresende ist sinnbildlich für das Hauptproblem: die körperliche Fitness.

Gerade in der zweiten Spielhälfte fiel man oftmals regelrecht auseinander. Jetzt kommt aber eine lange Wintervorbereitung, in der Spindler dieses Manko beheben kann. Genauso wie der ASK sich dieser Problematik bewusst ist, weiß man auch: es benötigt die eine oder andere Verstärkung. Speziell ein guter Stürmer fehlt den Grün-Weißen wie ein Bissen Brot. Doch auch hier kann jetzt nachjustiert werden – auch wenn Goalgetter natürlich nicht auf den Bäumen wachsen.

Jedenfalls sind diese Probleme kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. Für ein besseres Eichkogler Frühjahr sind keine Wunderdinge nötig – nur gute und harte Arbeit bis zum Ligastart.