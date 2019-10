Zwölf Runden, neun Punkte: So sah es bei der Admira auch in der letzten Saison aus. In der Südstadt erwartet man – trotz des aktuellen Hochs – neuerlich ein Zittern bis zum Schluss.

Dennoch sieht es heuer weit besser aus für die Admira. Warum? Letztes Jahr brauchte die Admira eigentlich bis inklusive der Winterpause, ehe der im Sommer umgekrempelte Kader zu einer Mannschaft wurde. Auch heuer hat es – aufgrund von Verletzungen und späten Transfers – ein wenig gedauert. Mittlerweile greift aber die Arbeit von Trainer Klaus Schmidt.

Das Team tritt als Einheit auf, mit Struktur, Einsatz und vor allem Mut in der Offensive. Und es wurde intern sogar der Nachfolger des abgewanderten Sasa Kalajdzic – der die Südstädter im Frühjahr quasi im Alleingang vom Abstieg bewahrte – gefunden: Sinan Bakis. Das Schöne daran: Kalajdzic war wegen seiner langen Verletzung überhaupt erst im Frühjahr einsatzfähig, Bakis läuft schon jetzt zur Top-Form auf. Die Admira ist also – auch wenn es die Tabelle noch nicht widerspiegelt – um einiges weiter als zum gleichen Zeitpunkt der letzten Saison.

Letztes Jahr rettete sich die Admira in der vorletzten Runde. Für die Meistergruppe wird es wiederum nicht reichen. So eng wie letzte Saison wird es, wenn die Entwicklung so weitergeht, aber auch nicht.