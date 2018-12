Brunn will es also neuerlich mit einer 1b-Mannschaft probieren. Im Gegensatz zur Jahrtausendwende, als man es schon einmal versuchte, hat man aktuell mit einem U17- und einem U18-Team aber eine perfekte Basis.

Die Nachwuchslandesligen haben für „Zampano“ Robert Schiener ausgedient. Er will künftig mehr Jugendspieler noch früher an den Erwachsenenfußball heranführen. Nachvollziehbar und sinnvoll – ein Mehraufwand ist es aber allemal. Denn die Betreuung einer Kampfmannschaft ist eben etwas anderes.

Das betrifft in erster Linie den Trainer (und sein Team), der dementsprechend vergütet werden muss. Und auch bei den Spielern – junges Alter hin oder her – wird mit dem Einstieg in den Erwachsenenfußball die Frage nach der Entschädigung auftauchen. Für einige Zeit mag die Perspektive Landesliga reichen – allerdings nicht auf Dauer. Als langfristiger Aufenthaltsort dient die 1b im Regelfall ohnedies nicht: Entweder es klappt kurz- bis mittelfristig mit dem Sprung in die Landesliga, oder die Spieler suchen sich eine neue Aufgabe. Das heißt gleichzeitig, dass Brunn für permanenten „Nachschub“ sorgen muss. Die Voraussetzungen mögen also besser sein als beim ersten Anlauf, ein Selbstläufer wird das Projekt aber auch diesmal nicht.