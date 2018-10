Ernst Baumeister ist ein Mann, der in der Fanwelt Ansehen genießt – weit über die Grenzen von Maria Enzersdorf hinaus. Das war anhand der Reaktionen in den sozialen Netzwerken anlässlich der Freistellung leicht zu erkennen.

Die Kernaussagen der Mehrheit, die auf Facebook und Co. Dampf abließ: Baumeister könne am wenigsten dafür, habe noch das Maximum herausgeholt. Der Kader sei schlichtweg zu schwach und die Admira ein undankbarer Verein.

So weit, so gut. Klar ist aber auch, dass es das gute Recht (beziehungsweise die Pflicht) des Vereins ist, auf anhaltende Erfolglosigkeit zu reagieren. Und viel mehr Spielraum, als auf der Trainerbank für neuen Schwung zu sorgen, haben die Südstädter nicht wirklich. Denn große Transferkracher wird es auch im Winter nicht geben.

Dass die Führungsetage als Antwort auf den letzten Tabellenplatz und mangels Aussicht auf eine Trendumkehr also den Trainer tauscht, ist durchaus vertretbar. Nur bringen sich Manager Amir Shapourzadeh und Co. jetzt selbst in die Schusslinie. Denn greift der Trainerwechsel nicht, so bedeutet dies, dass die Baumeister-Freistellung ein Fehler war, und/oder der Kader schlichtweg nicht bundesligatauglich ist. In beiden Fällen wäre die Vereinsführung selbst infrage zu stellen.