Für die WHA-Damen der Perchtoldsdorf Devils gab es zuletzt eine herbe Pleite gegen Stockerau zu verdauen. Ein Blick auf die kommenden Aufgaben leistet da nur wenig Aufbauarbeit: Mit den MGA Fivers und Hypo warten schon die nächsten Top-Teams.

Gegner, die (noch) nicht Reichweite des erstmaligen WHA-Teilnehmers sind. Doch davon dürfen sich die Perchtoldsdorferinnen keineswegs entmutigen lassen. Die Spiele, in denen es drauf ankommt, warten in den Runden danach – und in solchen war Perchtoldsdorf bislang fast immer zur Stelle. Der Aufsteiger macht seine Sache soweit sehr ordentlich, auf den letzten Tabellenplatz hat Perchtoldsdorf fünf Punkte Vorsprung.

Mit etwas mehr Glück – die Spiele gegen Eggenburg, Graz und Wr. Neustadt standen auf der Kippe und wurden nur knapp verloren – wäre man sogar noch weiter vorne in der Tabelle. Doch die Revanche gegen die ebengenannten Teams steht noch aus und mittlerweile haben die Devils ihr Lehrgeld als WHA-Neuling bezahlt – wie eben auch das Punktekonto beweist.

Um die Perchtoldsdorferinnen muss man sich also keine Sorge machen. Sie sind gekommen, um in der WHA zu bleiben – und aktuell gibt es keinen Grund, daran zu zweifeln.