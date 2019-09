Im Oktober 2018 trat Reiner Geyer mit einer Aufgabe sein Amt an: den Negativlauf stoppen und den Klassenerhalt schaffen. Diesen Job erledigte Geyer – nicht mehr und nicht weniger.

Mit der neuen Saison änderte sich nichts an der Zielsetzung Klassenerhalt, dafür aber an den Voraussetzungen. Mit Kalajdzic, Zwierschitz und (zunächst) Pusch wurden mitunter die wichtigsten Spieler abgegeben. Nachbesetzt wurden sie spärlich und gemächlich. Hoffer und Cmiljanic kamen erst Anfang August, Lackner letzte Woche und Pusch am letzten Transfertag. Da hatte das Unheil schon seinen Lauf genommen. In den ersten beiden Runden gegen den WAC und Hartberg – wo man als Admira punkten kann – war man noch nicht konkurrenzfähig. Es folgten die Duelle gegen LASK, Austria (Punktgewinn) und Salzburg, bei denen die Südstädter auch an guten Tagen und in Vollbesetzung nicht unbedingt Zähler einkalkulieren können. Und dann eben das Spiel gegen Mattersburg, das Geyer seinen Posten kostete. In Wahrheit war es die erste Partie, in der man sich von der Admira etwas erwarten durfte – oder gar musste.

Zieht man nur diese Partie als Maßstab heran, ist der Rauswurf verständlich. Gesamt gesehen muss man aber sagen, dass Geyer in diesen sechs Runden aufgrund der Rahmenbedingungen keine echte Chance hatte.