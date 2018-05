Eine Glanzleistung war das Spiel gegen Mattersburg nicht. Das konnte die Stimmung nach dem geschafften Einzug in die Qualifikation der Europa League jedoch nicht im Geringsten trüben. Wieso auch? Wie in den Jahren zuvor galt die Admira für viele als Abstiegskandidat. Die Baumeister-Elf belehrte alle Kritiker in eindrucksvoller Manier eines Besseren und beschenkte sich mit dem starken fünften Platz selbst. Ohnehin stehen in der Südstadt glorreiche Zeiten bevor.

Denn mit durchschnittlich 23,2 Jahren stellt die Baumeister-Elf die jüngste Mannschaft der Liga – ihren Zenit scheinen die jungen Wilden noch nicht erreicht haben. Die Youngsters rund um Marco Hausjell, Wilhelm Vorsager und Co. warten nur darauf explodieren zu dürfen. Zusätzlich dazu kommt von unten viel Qualität nach. Ein Beispiel gefällig?

Die Admira U18 ist drauf und dran die ÖFB Jugendliga zu gewinnen, was gleichbedeutend mit einem Startplatz in der UEFA Youth League wäre. Vor einem gewissen Team aus Salzburg, das weltweit für seine Nachwuchsarbeit beneidet wird. Getreu dem Fanclub wurde in sportlicher Hinsicht auf die Admira viel Acht gegeben. In den nächsten Jahren werden sich die nationalen Konkurrenten vor der Admira in Acht nehmen müssen. Vielleicht auch international...