Die erste Woche ist vollbracht. Neo-Admira-Trainer Andreas Herzog hat seine Spieler endlich kennengelernt, vor allem beim 4:0-Testsieg über Horn schon die Stärken und Schwächen seiner Akteure gesehen. Wobei die Waldviertler sicher kein Gradmesser waren. Denn die Südstädter hätten sogar noch höher gewinnen müssen. Was dennoch – wie auch schon in der Vorsaison – deutlich wurde? Der große Denker und Lenker, einer der das Spiel an sich reißt und die entscheidenden Impulse gibt, fehlt weiterhin.

Selbst wird Herzog mit seinen 52 Jahren nicht mehr auflaufen. Er war als Aktiver aber genau der Typ von Spieler, den die Admira in den letzten Saisonen schmerzlich vermisst hat. Gerade in Tomislav Tomic wurden im vergangenen Sommer die Hoffnungen gelegt, dass er so eine tragende Rolle bei der Admira einnehmen kann, dem Spiel seinen Stempel aufdrückt. Grundsätzlich enttäuscht hat der Bosnier nicht, der Wow-Effekt blieb jedoch aus. Das hat anscheinend auch die Admira so gesehen. Ansonsten wäre der Verein dem plötzlichen Wechselwunsch von Tomic nicht nachgekommen.