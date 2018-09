Auch wenn die Niederlage nach Führung gegen Sturm Graz schwer wiegt: Bei der Admira war wiederum ein Schritt nach vorne zu erkennen.

Gegen den Vize-Meister erzielten die Südstädter in einem Spiel so viele Tore wie zuvor in sechs Spielen zusammen. Dass es am Ende wieder nicht für zumindest einen Punkt reichte, hat auch ein wenig mit fehlendem Glück zu tun. Gegen den LASK war es Wostry in letzter Minute, diesmal Lackner (der jetzt wohl wieder längere Zeit auf einen derartigen Kunstschuss warten muss), ser den Südstädtern ein Remis raubte.

Das Glück kann oder muss man bekanntlich aber auch erzwingen – und die Admira hat einen uneingelösten Jackpot direkt vor der Nase.

Mit Alex Meier hat man einen, für österreichische Verhältnisse, absoluten Ausnahmestürmer zu Gast. Die Aufenthaltsdauer und das Engagement beim Training (auch bei der Jugend als Mentor) zeigen, dass Meier alles andere als nur auf der Durchreise sein muss.

Ein Ausnahmespieler, der vielleicht nicht zur Vereinsphilosophie (Jugend) und noch weniger ins Gehaltsschema passt. Auf der anderen Seite aber eine Lebensversicherung, die sich die Südstädter in einer derart schwierigen Saison – wenn irgendwie möglich – leisten sollten.