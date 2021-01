Nach der kurzen Winterpause geht es für die Admira wieder um Punkte. Die Zielsetzung ist klar: die Rote Laterne soll am Ende der Saison nicht mehr in der Südstadt leuchten. Dafür haben die Verantwortlichen am Transfermarkt ein zweites Mal zugeschlagen. Trainer Damir Buric wünschte sich immer wieder Geschwindigkeit für die Offensive. Sein Wunsch wurde mit David Atanga nun wahr. Der hat ohne Spielpraxis jedoch sicher einiges an Aufholbedarf. Es wäre wohl angesichts dessen zu viel erwartet, wenn er beim Derby gegen den SKN gleich einschlagen würde.

Viel mehr wird es für die Admira aber darum gehen, endlich eine Identität im eigenen Spiel zu finden. Spielerische Akzente waren in der bisherigen Hinrunde eher Mangelware. Und als dann die Pleitenserie ihren Lauf nahm, wurde zu oft auf den langen Ball zurückgegriffen.

Im Trainingslager in Steinbrunn legte Buric besonderen Wert darauf, dass seine Jungs den Ball flach halten und Fußball spielen. Beim Derby gegen St. Pölten wird sich dann zeigen, wie mutig die Admiraner wirklich sind – oder lieber den alten Angsthasenkick präferieren.