Ein starkes Frühjahr und vielversprechende Transfers ließen Juniors-Coach Szanto auf eine gute Saison hoffen. Die Realität sieht aber anders aus, die Juniors sind wieder hinten drin.

Doch warum? „Steht“ die Mannschaft in der Entwicklung? Nicht unbedingt. Denn seit Szantos Prognose, sein Team hätte sogar das Potenzial für die vorderen Plätze, hat sich einiges getan. Hausjell, Goalgetter der letzten Saison, wurde kurz vor dem Ostliga-Start an Horn verliehen. Mit Ekinci und Lukacevic holte man zwar verheißungsvolle Neuzugänge. Ersterer konnte die Erwartungen aber bislang nicht erfüllen und zweiterer überzeugte gleich so, dass er schon bei den Profis spielt. Andere potenzielle Juniors-Leistungsträger wie Fischerauer oder Botic sind hingegen enttäuscht, weil sie Richtung „Erste“ kein Land sehen, bringen deshalb nicht ihre Leistungen. Dazu kommt eine ständig lange Verletztenliste bei den Profis, die etwaige „Pendler“ wie Kadlec oder Spasic zu „Dauergästen“ oben machen.

Die Kadervoraussetzungen sind also kaum besser als jene vor der letzten Saison, als Szanto quasi fast zur Gänze mit einer gerade ausgemusterten Akademie-Mannschaft ins Rennen ging. Enttäuschend mag der neuerliche Fehlstart aus Juniors-Sicht sein, ganz überraschend kommt er aber nicht.