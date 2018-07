Gleich zwölf Spieler haben die Admira in der Transferperiode verlassen, um ihre Karriere anderorts fortzusetzen. Auf der Gegenseite kamen gerade einmal fünf neue Akteure hinzu.

Was das bedeutet? Umbruch pur in der Südstadt! Es handelt sich logischerweise nicht gerade um die besten Voraussetzungen, um in eine neue Saison zu starten. Trainer Ernst Baumeister ist in dieser Situation nicht wirklich zu beneiden, in der doch relativ kurzen Sommervorbereitung aus einzelnen Spielern eine Einheit zu formen. Ob es ihm gelingen wird? Es wird sich bald herauskristallisieren.

Besonders im Hinblick auf die Europa League-Qualifikation wartet auf die Südstädter eine schwere Aufgabe – egal, wie der Gegner am Ende des Tages lauten mag. Doch die Möglichkeit einer Gruppenphase in der Europa League inklusive attraktiven Gegnern sollte Motivation genug sein. Umso essenzieller wird es sein, so schnell wie möglich den Spirit innerhalb des Teams zu beschwören.

Denn die Panther wollen in Europa nicht zur leichten Beute werden – ganz im Gegenteil, sondern die Gegner am besten samt Haut und Haaren fressen.

Dass die individuelle Qualität gegenüber einem aufopferungsvollem Kollektiv das Nachsehen hat, konnte nicht zuletzt bei der aktuellen Weltmeisterschaft beobachtet werden.