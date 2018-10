Nach neun Runden ist der SC Perchtoldsdorf also da, wo er schon vor der Saison hin wollte – mitten im Titelkampf der 1. Klasse Ost.

Die Grubesic-Elf ließ sich vom Terminchaos der ersten Runden nicht längerfristig beeinflussen – und kann sich auf ein Ass im Ärmel verlassen. Christian Stanic macht da weiter, wo er letzte Saison aufgehört hat, trifft weiterhin wie am Fließband.

No Stanic, no Party: Der Stürmer war bereits letzte Saison für mehr als die Hälfte der 62 Perchtoldsdorfer Treffer verantwortlich. Es sieht nicht so aus, als würde sich das heuer ändern.

Es sei denn natürlich, Stanic geht früher als erwartet. Das erscheint anhand der Begehrlichkeiten, die Stanic mit seiner Torquote bei anderen Vereinen weckt, nicht unwahrscheinlich. Schon im Sommer soll unter anderem 2. Landesliga-Verein Bad Vöslau am 25-Jährigen dran gewesen sein. Der SC Perchtoldsdorf sollte sich also schon jetzt daran machen, alles in der Macht stehende zu tun, dass der Goalgetter dem Verein (zumindest bis zum Sommer) die Treue hält.

Ein Stanic-Verbleib ist natürlich keine Garantie für den Titel. Auf der anderen Seite muss aber genauso klar sein: Geht Stanic vorzeitig, wird die große Party zum Saisonende mit Sicherheit ausbleiben.