Auf Schatten folgte gleißendes Licht: Mit einem fulminanten Frühjahr sicherten sich die Admira Juniors den Ostliga-Verbleib. Bessere Fitness und eine Systemumstellung waren laut Trainer Csaba Szanto die Hauptgründe für das „Happy End“.

Was aber mindestens genauso entscheidend für den Klassenerhalt war: das Wiederaufblühen der Schlüsselspieler. Manuel Botic, Florian Fischerauer oder Marco Hausjell präsentierten sich im Herbst nur selten von ihrer besten Seite. Nicht ohne Grund: der Frust spielte eine große Rolle. Hausjell ließ sich schon als Bundesliga-Torschütze feiern, auch Fischerauer wurde vor längerer Zeit eine rosige Zukunft prophezeit und schnupperte Profi-Luft. Doch ab Sommer war man „oben“ kaum noch ein Thema. Botic wollte im Winter aufgrund seiner Nichtberücksichtigung sogar gehen. Wie dem auch sei: Das Trio kam über die Winterpause zur Räson, stellte „persönliche Eitelkeiten“ hinten an und sich in den Dienst der Mannschaft. Gerade Hausjell und Fischerauer waren Eckpfeiler des starken Frühjahrs.

Hausjell und Co. haben ihre Reifeprüfung bei den Juniors bestanden und gelernt, nach persönlichen Rückschlägen noch mehr zu investieren. Ein besseres Empfehlungsschreiben in Richtung KM-Trainer Geyer gibt es eigentlich nicht.