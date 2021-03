Mutiges Pressing, gute Chancen – und am Ende dennoch nur ein 1:1-Remis. Der Admira konnte gegen die WSG über den Großteil des Spiels eigentlich kein Vorwurf gemacht werden. Gerade das mutige Spiel ist das, was Admira-Coach Damir Buric von seinen Mannen immer wieder forderte.

Wie schnell der Mut aber in Angst umschlagen kann, hat sich bei der jüngsten Partie erneut gezeigt. Wieder ein hoher Ball in den Sechzehner, der dem Gegner letztendlich noch die entscheidende Luft in der Schlussphase verschaffte und zum Torerfolg führte. Ein Fehler von Matthias Ostrzolek, der seinen Gegenspieler aus den Augen verlor. Ein Fehler, der nicht passieren darf. Womit in der Folge die Ordnung total verloren gegangen ist und die Admira am Ende zufrieden sein muss, nicht sogar noch verloren zu haben.

Die Qualität in der Mannschaft ist vorhanden, um den Klassenerhalt zu schaffen. Doch die psychologische Komponente ist gerade im Abstiegskampf nicht zu unterschätzen. Erfahrungen sollte die Admira damit in den letzten Jahren eigentlich genug gemacht haben – die Mentalität zum Siegen fehlt derzeit aber.