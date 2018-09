Über die Rolle der Admira in dieser Bundesliga-Saison gab es unter den Experten vor dem Start eigentlich kaum zwei Meinungen: Durch den großen Kaderumbruch im Sommer könne die Realität nur Abstiegskampf heißen.

Die ersten Spiele waren dabei Wasser auf die Mühlen der Kritiker: Quasi chancenlos gegen Sofia und Rapid, dann noch das Cup-Aus gegen Neusiedl. Doch die Admira ließ sich davon nicht beirren, bewahrte Ruhe und hat sich mittlerweile konsolidiert.

Freilich ist die Abstiegsgefahr deshalb noch keineswegs gebannt, womöglich bleibt sie bis zum Schluss akut. Doch die Admira war und ist genau darauf vorbereitet – und das kann eine entscheidende Stärke in ebendieser Situation sein.

Die Spiele gegen Hartberg, Mattersburg und Innsbruck waren da ein Vorgeschmack. Sieben Punkte gegen jene Teams, die ebenfalls unten drin sind und gegen die es für die Admira doppelt wichtig ist, zu punkten. Das ist nicht nur ein Indiz dafür, dass die Südstädter besser mit dem Druck umgehen können als die direkte Konkurrenz, mental stärker sind, sondern zeugt auch von „Pflichtbewusstsein“.

Denn: Behauptet sich die Admira weiterhin so souverän in jenen Spielen, in denen es darauf ankommt, ist der Abstieg kein Thema.