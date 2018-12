Man braucht am Herbst der Admira kaum etwas beschönigen. Zwei Siege aus 18 Spielen: Das ist schlichtweg desaströs. Der letzte Tabellenplatz zur Winterpause ist die logische Konsequenz – und dennoch muss man die Admira nicht abschreiben.

Kaum einem Verein der Bundesliga kommt die Winterpause beziehungsweise die Frühjahrsvorbereitung so gelegen wie den Südstädtern. Erstens, weil der Kader beim Trainingsauftakt nach langem wieder so gut wie komplett sein sollte (und im Idealfall mit der einen oder anderen Verstärkung aufgewertet wird). Zweitens, weil Trainer Reiner Geyer sich dann endlich einige Wochen voll auf die Vermittlung seiner Inhalte konzentrieren kann, ohne dabei Rücksicht auf den jeweiligen Spieltag nehmen zu müssen.

Vor allem aufgrund dieser Faktoren sollte die Admira großes Steigerungspotenzial für das Frühjahr haben – und verloren ist sowieso noch nichts. Es geht in dieser Saison rein um das Erreichen des vorletzten Platzes, auf den – trotz der Herbstmisere – nur drei Punkte fehlen. Zudem folgt nach vier Frühjahrsrunden die „Teilung“ der Liga sowie die Punktehalbierung.

In der Südstadt werden die Uhren mit dem Trainingsauftakt also auf null gedreht. Es beginnt eine neue – und hoffentlich positivere – Zeitrechnung.