Dass die Admira immer wieder für eine Überraschung gut ist, hat der Verein erst vor Kurzem mit der Wiederbestellung von Sportdirektor Ernst Baumeister bewiesen; die jüngste folgte mit der Entscheidung, Patrick Helmes in der Südstadt zu installieren. Der reiht sich nach Chefcoach Zvonimir Soldo eindeutig in die Gruppe ein, welche Felix Magath in die Südstadt gelotst hat. Spannend ist aus derzeitiger Sicht, wie Helmes seine Doppelfunktion interpretieren wird. Denn Co-Trainer von Soldo zu sein und gleichzeitig das Amt des Juniors-Trainer auszuführen, würde einen zeitlichen Herkulesakt bedeuten.

Im schlimmsten Fall müsste Helmes vier Mal am Platz stehen, wenn Juniors und das Bundesligateam jeweils zwei Mal am Tag trainieren. Es ehrt Helmes, wenn er sagt, dass er Lust hat, viel zu arbeiten. Sinn machen würde so eine (Über-)Belastung allerdings nicht.

Wenn die Entwicklung der jungen Spieler bei der Admira nicht nur fortgeführt, sondern sogar intensiviert werden soll – wie es Magath immer wieder betont – haben sich die Nachwuchstalente auch einen Trainer verdient, der sich voll und ganz ihnen widmet.

Und das würde sich mit der geplanten Helmes-Doppelfunktion definitiv nicht vereinbaren lassen.