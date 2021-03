Sieben Punkte holten die Admiraner in den letzten elf Spielen. Genauso viel wie in den ersten elf. Das verwundert, weil die Admira in der zweiten Hälfte des Grunddurchgangs gefestigter wirkte. 32 der 50 Gegentreffer fingen sich die Admiraner in der Hinrunde. Was fehlt, ist die Durchschlagskraft. Andrew Wooten und David Atanga warten über einen Monat auf ein Tor. Luca Kronberger spielt erfrischend, aber noch zu wenig effektiv.

Ob das eine Qualitätsfrage ist? Ex-Sportchef Ernst Baumeister meint ja: Die aktuelle Admira sei nicht so gut, wie jene aus der Vorsaison. Die Qualitätsfrage ist ein leidiges Thema, geht in Wahrheit aber am Thema vorbei. Entscheidend ist nicht, wo die Admira im Vergleich zur Vorsaison steht, sondern im Vergleich zu den anderen Teams. St. Pölten und Ried machten in der zweiten Saisonphase weniger Punkte als die Admira. Beide Teams sind vor der Admira, weil sich die Südstädter zu selten belohnen, wie es Trainer Damir Buric formuliert. Nun gilt es, das Glück zu erzwingen, so wie im Sommer beim 0:0 gegen Tirol. Eine Nullnummer, die deutlich schlechter war, als jene am Sonntag gegen Sturm.