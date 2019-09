Die Perchtoldsdorf Devils sind an der Tabellenspitze, Hypo NÖ strauchelt gleich zum Saisonstart gegen MGA – Szenarien, die am Handball-Stammtisch jahrzehntelang höchstens als mittelguter Witz durchgingen, sind in der heurigen Saison schon Wirklichkeit geworden.

Ja: Es sind erst drei Runden gespielt, aber in Österreichs Handball sind Welten in Bewegung und diese Welten bewegen sich weiter. Perchtoldsdorf wird für Hypo in dieser Saison ein ernst zu nehmender Gegner. Das wurde spätestens mit dem Transfer von Barbara Laszlo klar. Eine Spielerin, auf die Hypo wohl gebaut hätte, verlässt den Verein um im selben Bezirk heimisch zu werden – für so manchem fast Majestätsbeleidigung, für andere bloße Entwicklung.

Die Zeiten sind vorbei, als Hypo auf den kleinen Perchtoldsdorfer Dorfclub herabschaute. Die Südstädterinnen müssen gar aufpassen, nicht im eigenen Bezirk von der Spitze verdrängt zu werden, spannende Derbys sind in den nächsten Jahren jedenfalls garantiert.

Und Perchtoldsdorf hat seit dieser Saison das Potenzial, zur ganz großen Nummer in der heimischen Liga zu werden – und in einem Spiel oder über eine ganze Saison auch Hypo zu schlagen, wenn nicht in dieser Saison dann in naher Zukunft – versprochen.