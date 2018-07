Zugegeben: Neusiedl war für die Admira ein undankbares Cup-Los für die erste Runde. Ein Bundesligist, der sich nach einem großen Umbruch noch in der Selbstfindungsphase befindet. Der Kader noch nicht einmal komplettiert und jene, die neu dazukamen, fehlten größtenteils (Bakis, Thoelke, Sahanek).

Der Gastgeber: Ein hochmotivierter Underdog, der nichts zu verlieren hatte. Das konnte nur ins Auge gehen. Zum Auftakt gab‘s also gleich die – irgendwo zu erwartende – kalte Dusche. Spätestens jetzt ist amtlich, was Trainer Baumeister ohnedies schon seit Wochen predigt: Es wird eine verdammt schwere Saison für die Admira.

Und jetzt kommen erst die richtigen Brocken: ZSKA Sofia in der Europa League und nur drei Tage später Rapid Wien. Zeit für einen Rollentausch: Denn ein Weiterkommen gegen Sofia oder ein Liga-Auftaktsieg über Rapid wären aktuell wohl größere Überraschung als das Cup-Aus gegen den Regionalligisten.

Vom vermeintlichen Favoriten unter Zugzwang im Cup zum klaren Außenseiter also. Eine Rolle, mit der sich die Admira in dieser Saison noch öfter abfinden muss. Jedoch eine angenehme – denn in diesem Fall kann man eigentlich nur gewinnen.