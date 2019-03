Die schönen, erfolgreichen Tage sind beim ASK Eichkogel schon eine Weile her. 2016 stiegen die Grün-Weißen als Zweitplatzierter eher unverhofft in die Gebietsliga auf. Man quälte sich eine Etage höher, ehe nach zwei Spielzeiten wieder der Gang in die 1. Klasse Ost folgte.

Der Abwärtstrend konnte seither aber nicht gestoppt werden. Im Gegenteil: Eichkogel läuft Gefahr, durchgereicht zu werden. Die kommende Begegnung gegen Schlusslicht Hof wird vom Vorletzten fast schon zum Schicksalsspiel hochstilisiert. Doch selbst wenn man die Partie für sich entscheidet, wäre das nur ein kurzfristiger Erfolg. Tiefgründige Probleme bleiben.

Der Verein muss sich schon jetzt Gedanken darüber machen, was im Sommer verändert werden muss, um eine Trendwende einzuleiten. Verantwortungsvollerweise für beide Szenarien – also den Ligaverbleib wie auch den Abstieg. Wobei Letzteres wirklich schade wäre, denn die 2.-Klasse-Zeiten liegen in Eichkogel schon Ewigkeiten zurück. Und Vereins-Urgestein Richard Blau und Co. haben über Jahre bewiesen, wie man einen (mehr als) soliden 1.-Klasse-Verein führt.

Eichkogel braucht eine neue, klare Linie, um dem Herumdümpeln ein Ende zu setzen. Mit alten Stärken in eine bessere Zukunft wäre vielleicht ein ganz passender Leitsatz.