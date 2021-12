Süße Punkte für lange Pause

Ein letztes Mal im Jahr 2021 das Trikot überstreifen, bevor die lange Winterpause ansteht. Am Sonntag geht es für die Südstädter gegen Rapid im letzten Spiel des Kalenderjahres um die letzten Punkte.

Wenn die Admira an die Form in der Ferne anschließen könnte, wäre ein Punkt im Bereich des Möglichen. Doch zuhause, vor allem in den Schlussminuten, versagten zu oft die Nerven.

Elfer-Fouls, dumme Fehler, die zu Gegentoren führten – all das machte eine bessere Punkteausbeute der Admira zunichte.

Punkte wären für die Tabelle wichtig, wo die Herzog-Elf an vorletzter Stelle steht. Doch viel wichtiger wäre ein Punktgewinn für die Stimmung in der Mannschaft. Mit einem positiven Erlebnis ist die Pause bis Mitte Februar besser überbrückbar, als mit der vierten Heimpleite in Serie. Dementsprechend süßer wären Punkte gegen Rapid.