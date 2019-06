Rund 9.000 Einwohner zählt die Marktgemeinde Guntramsdorf, etwa 3.000 davon leben im Ortsteil Neu-Guntramsdorf. Da, wo der ASK Eichkogel beheimatet ist. Unweit davon im Altort kickt die 1. SVg Guntramsdorf. Der Ort hat zwei Fußballvereine und nicht nur so mancher „Außenstehender“ fragt sich nicht ganz unberechtigt: Warum eigentlich?

Die letzten Jahre waren jedenfalls nicht leicht für beide Teams. Eichkogel stieg zweimal in Folge ab, ist in der Letztklassigkeit angelangt. Guntramsdorf hatte letzte Saison noch Glück, muss aber nun runter in die Gebietsliga. Es machten gar Gerüchte von einem freiwilligen Gang in die 2. Klasse die Runde – Obmann Kretl negierte. Fakt ist: Beiden Vereinen haben zuletzt die Mittel gefehlt, um sportlich zu reüssieren. Was könnte dem besser entgegenwirken, als die aktuell aufgeteilten Kräfte für eine Guntramsdorf Kampfmannschaft zu bündeln? Im Nachwuchsbereich wird schließlich auch schon größtenteils als „NSG Guntramsdorf-Eichkogel“ gemeinsame Sache gemacht.

Das sagt sich freilich leichter, als es in der Realität getan ist. Tradition und Rivalität spielen eine Rolle. Wirklich realistisch ist eine Fusion der beiden Ortsklubs wohl nach wie vor nicht. Das Szenario wurde aber wieder eine Spur wahrscheinlicher.