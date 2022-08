Tradition macht Sinn

Die Perchtoldsdorfer Huatzeit – allen voran der Hiataeinzug als Höhepunkt – hat es in sich. Nicht nur im 600. Jubiläumsjahr des größten österreichischen Erntedankfestes. Es ist eine Demonstration der Perchtoldsdorfer Hauerfamilien, dass sie gewillt sind, Tradition zu leben und Zusammenhalt zu zeigen.

Das gilt für die Jungen und die Routinierteren gleichermaßen. Dass es heuer erstmals einen Kinder-Hiataeinzug geben wird, zeugt davon: Jeder möchte sich aktiv einbringen, wenn es darum geht, Perchtoldsdorf auch als Weinort zu präsentieren.

Diesbezüglich zu verstecken brauchen sich die Winzerinnen und Winzer der Marktgemeinde schon lange nicht mehr, bei den Prämierungen hat man längst die Nase ganz vorne mit dabei.

So gesehen ist die Huatzeit auch ein Dankeschön der Winzer an die Gäste. Verpackt in ein fast einzigartiges Marketingpaket.