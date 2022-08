Ultimative Lösung fehlt

Wien hat seit März sein flächendeckendes Parkpickerl. Im angrenzenden blau-gelben Umland ist man seitdem bemüht, effektiv gegenzusteuern und (Gratis-)Parkplatzsuchenden das Leben schwer zu machen.

Die erste Maßnahme in Perchtoldsdorf, einen etwa 150 Meter breiten Kurzparkzonenring entlang der Grenze zur Bundeshauptstadt zu ziehen, hat nicht den gewünschten Effekt gebracht. Die Pendler nehmen auch einen weiteren Fußmarsch – etwa zum Bahnhof Wien-Liesing – in Kauf.

Ab 1. September wird die Perchtoldsdorfer Zone räumlich erweitert. Kaum zu erwarten, dass damit Ruhe einkehren wird. Vielmehr ist es durchaus realistisch, dass bald die gesamte Gemeinde Kurzparkzone ist.

Ein Umstand, der erneut niemandem nützen wird, denn dann geht die Diskussion in Brunn am Gebirge los. Flächendeckende Kurzparkzonen sind eben nur am Papier die Lösung.