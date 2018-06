Die mit Hypo-Spielerinnen gespickte Nationalmannschaft verpasste die Teilnahme an der EM hauchdünn. Dedic und Co. verkauften sich gegen (klar) zu favorisierende Teams wie Russland oder Rumänien teuer.

Am Ende war Platz drei in der Gruppe aber zu wenig. Ein Unentschieden zwischen Tschechien und Slowenien besiegelte das Aus in der Quali. Das Grausame daran: Das Spiel zwischen den beiden Nachbarn fand Stunden nach jenem der ÖHB-Auswahl statt. Eine Pleite hätte dem jeweiligen Team die Teilnahme gekostet – und Österreich wäre dabei gewesen. Bei einem Unentschieden wären sowohl Tschechien und Slowenien hingegen fix weiter. Und so traf es dann auch ein. Ein Schelm, wer Böses denkt ...

Weiters kurios: Slowenien stieg als bester Gruppendritter auf, obwohl Österreich insgesamt einen Zähler mehr holte. Allerdings entscheiden zur Ermittlung des besten Gruppendritten nur die Tore und Punkte gegen die Erst- und Zweitplatzierten. Klar: Die ÖHB-Damen kannten die Modalitäten und den Turnierplan schon vorher.

Das ändert aber nichts daran, dass hier bei den Entscheidungsträgern ein Umdenken stattfinden muss. Ein derartiges Reglement im Zusammenhang mit dieser Terminisierung sind einem EM-Qualifikationsturnier schlichtweg unwürdig.