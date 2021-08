Gerade einmal zwei Bundesliga-Runden hat es gedauert, bis die Admira die Vorteile des VARs hautnah miterlebte. Denn ohne die Interventionen aus Wien Meidling hätte Schiedsrichter Stefan Ebner nicht zwei Klagenfurter mit der Roten Karte vom Platz gestellt. Dass die Emotionen der Kärntner während des Spiels überkochten, kann man noch nachvollziehen. Die konkreten Entscheidungen aber nach dem Spiel weiter in Frage zu stellen, wirkt seltsam.

Von einem „VARnsinn“ kann keine Rede sein, weil Ebner nach dem Video-Studium völlig richtig entschied. Gkezos erwischte Mustapha mit gestrecktem Fuß am Knöchel, Wimmer foulte Mustapha als letzter Mann. Genau für solche Fälle wurde der VAR in der Bundesliga implementiert.

Lediglich die Dauer der Checks bedürfen noch eines Optimierungsprozesses. Rund drei Minuten dauerten die Unterbrechungen jeweils. Das darf und soll ruhig ein wenig schneller über die Bühne gehen. Zumindest was die VAR-Premiere in der Südstadt betrifft, erfüllte der Videoassistent all die Hoffnungen, die in ihn gesetzt wurden.