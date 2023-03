Verlierer in der Überzahl

2012 war die Pflege- und Betreuungsoffensive angesagt: Ausbau der Übergangs-, Kurzzeit- und Tagespflege. Mit über 7 Millionen Euro sollte auch das Beatrixheim in Perchtoldsdorf zukunftsfit gemacht werden. Geschehen ist nichts. Auch die Formel, wonach ein Betreuungszentrum mit 80 Bewohnern wirtschaftlich geführt werden kann, ist ebenso überholt: Jetzt braucht’s 144 Personen.

Viele Faktoren – kaputte Infrastruktur, Unwirtschaftlichkeit – haben in Perchtoldsdorf zu einer Reaktion geführt, die aus Sicht der Betreiberin (Landesgesundheitsagentur) zwar verständlich, in der Praxis für alle Betroffenen in dieser Dimension nicht nachvollziehbar ist.

Schon gar nicht aus Sicht der Gemeinde, die unvermittelt zum Handkuss kommt und nun alles versuchen muss, um die Schließung zumindest hinauszuzögern.

Aus für das Beatrixheim? Da kann das letzte – politische – Wort noch nicht gesprochen sein.