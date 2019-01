Dass der Rechnungshof ein waches Auge auf die Finanzgebarungen der Gemeinden wirft, hat viel Positives an sich. In vielen Fällen lässt sich an Rädchen drehen, um den finanziellen Spielraum auszuweiten, in vielen Fällen muss an Rädchen gedreht werden, um dauerhaft handlungsfähig zu bleiben.

Was ein Bericht (=Abschlusszeugnis) des Rechnungshofes aber stets ist? Ein gefundenes Fressen für die Opposition. Die hat dann zumeist „eh schon alles gewusst und aufgedeckt“.

Für – im aktuellen Fall – die VP-Gemeindeführung in Perchtoldsdorf heißt es jetzt, die Empfehlungen ernst zu nehmen und die Abläufe entsprechend zu optimieren. Hohe Beamtengehälter, günstige Parteilokale und fast kostenlose Trainings- und Sportmöglichkeiten für Vereine wird’s künftig wohl nicht mehr geben.

Allesamt eine Vielzahl an Beträgen, die das ohnehin nicht fette Budget belasten wird. So gesehen sind die Empfehlungen des Rechnungshofes durchaus als Verpflichtung zu werten.