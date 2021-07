Am Freitag steht mit dem Cup in Neusiedl die Feuertaufe von Trainer Andreas Herzog und Sportdirektor Marcel Ketelaer an. Der ganz große Gradmesser ist der Regionalligist nicht. Ein Ausscheiden wäre bitter und peinlich, realistischerweise wird die Admira den Pokalwettbewerb aber ohnehin nicht gewinnen. Ob dann in der ersten Runde oder erst im Halbfinale Schluss ist, ist verglichen mit der Wichtigkeit der Meisterschaft sekundär.

Das Ziel der Admira muss es sein, nicht wieder bis ganz am Ende im Abstiegskampf der Bundesliga zu stecken. Dass das Abstiegsgespenst auch diese Saison wieder zum Dauerkarten-Besitzer wird, ist aber nicht unwahrscheinlich. Die Admira ist defensiv zwar gefestigter als noch vor einem Jahr, doch die Probleme haben sich verlagert. In der Offensive fehlt die Durchschlagskraft. Das wurde alleine daran ersichtlich, dass bei Neuzugang Patrick stets der Zug zum Tor als Stärke betont wurde. Eigentlich eine Tugend, die für jeden Offensivspieler eine Selbstverständlichkeit sein sollte. Die Frage aller Fragen: Wer soll die Tore schießen?