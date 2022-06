Zeit zum Nachjustieren

Dass sich bei Anrainerinnen und Anrainern die Begeisterung über den viergleisigen Ausbau der Südbahn in Grenzen hält, ist klar. Spätestens seit der Präsentation der ersten Pläne weiß man, was das Mega-Infrastrukturprojekt für Perchtoldsdorf, Brunn am Gebirge, Maria Enzersdorf und Mödling bedeutet. Die Angst vor noch stärkerer Lärmbelästigung, Enteignung und steigendem Verkehrsaufkommen durch bessere Park & Ride-Anbindung („Europa-Ring“ in Brunn am Gebirge) wächst.

In Maria Enzersdorf bewegen sich die Bürger sprichwörtlich bereits, in Mödling werden viele dem Bau der Unterführung der Schiller-Straße kaum unwidersprochen zusehen, in Perchtoldsdorf gibt es am 25. Juni, um 17 Uhr beim Bahnhof gar die erste Demo.

Allesamt wichtige Zeichen. Jetzt aufzuzeigen, macht Sinn. So bleiben den ÖBB noch viel Zeit zum Umplanen, Nachbessern und Einlenken.