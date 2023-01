Zurück an den Tisch

All jene, die sich an der 50-Prozent-Marke orientieren wollten, um dem Ergebnis Aussagekraft zuzuerkennen, haben aufgeatmet. Zumindest kurz, denn „nur“ 37,4 Prozent der berechtigten Brunnerinnen und Brunner haben an der Volksbefragung teilgenommen.

Die Gegner des in dieser Form geplanten „quartier21“-Projektes allerdings reiben sich auch die Hände. Von einer derart hohen Beteiligung hätten die Initiatoren so manch’ anderer Volksbefragung nur träumen können. Unterm Strich bleibt die Tatsache, dass man so klug ist wie zuvor. Einmal mehr sind Kompromisse gefragter denn je. In Absprache mit den Grundstückseigentümern, der Opposition und engagierten Bürgerinnen und Bürgern.

Brunn am Gebirge darf es sich nicht leisten, über ein derart wertvolles 90.000 m² großes Grundstück weiterhin zu streiten und dieses brachliegen zu lassen.