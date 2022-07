Zurück zu den Wurzeln

Abstieg? Abgehakt. Die Mannschaft? Intakt. Die Vorfreude? Groß. Die 2. Liga startet am Wochenende. Den direkten Wiederaufstieg will zwar niemand in den Mund nehmen. Dennoch ist klar, dass die Pätzold-Elf sofort wieder rauf will. Der Abstieg der Admira brachte jedoch auch Positives mit.

Weil sich die Südstädter wieder auf ihre Kernkompetenz besinnen, vielen jungen Spielern die Chance geben wollen. Wie etwa Jakob Schöller, der mit seinen zarten 16 Jahren gegen Lafnitz wohl das Vertrauen von Beginn an bekommen wird. Dass außer mit dem Senegalesen Mamina Badji nur Österreicher im Kader sind, ist ebenso ein positives Zeichen.

Mit Lafnitz wartet auf die Admira gleich ein Gradmesser. Denn selbst die Südstädter können nicht einschätzen, wo sie stehen. Da wird das Auswärtsspiel gegen den vorjährigen Vierten gleich zur ersten Standortbestimmung.