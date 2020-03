Diese Entscheidung kam überraschend. Perchtoldsdorf muss in Neuwahlen. Unregelmäßigkeiten bei der Ergebnisermittlung in fast einem Drittel der 20 Sprengel waren für die Landeswahlbehörde zu viel. Die Vermutung liegt nahe, dass das Wahlsystem „Vorzugsstimme schlägt Partei“ einen Großteil der Auszählenden – allesamt Freiwillige, die den Wahlsonntag in den Kommissionen verbringen – überfordert hat.

Schuldzuweisungen sind völlig fehl am Platz. Jetzt sind die Parteien und Listen gefordert, das Beste aus der neuen Situation zu machen. Die ÖVP wird alles daran setzen, die Absolute ohne Wenn und Aber zu verteidigen, SPÖ und FPÖ werden danach trachten, ihre Talfahrt einzudämmen. NEOS, Grüne und vor allem die Bürgerliste haben das harte Los gezogen, sie müssen ihr sensationelles Jänner-Ergebnis im Juni bestätigen.

In erster Linie gilt es aber, vor allem die Bevölkerung von der Sinnhaftigkeit und Wichtigkeit des zweiten Wahlganges zu überzeugen.