Auch die Kinder werden in Kaltenleutgeben von Politik gehört

Am Mittwoch, 14. Juni, besuchten im Rahmen der Aktionswoche Kommunale Bildung die Schülerinnen und Schüler der 3. und 4. Klasse Volksschule das Gemeindeamt Kaltenleutgeben, wo die jüngste Bürgermeisterin Niederösterreichs, Bernadette Geieregger im Amt ist.

Kinder lernen Heimatgemeinde kennen

Die Kinder konnten dort der Bürgermeisterin Fragen stellen, lernten die Aufgaben der Gemeinde kennen und bekamen ein Bewusstsein für Politik und das Bürgermeisteramt. Geieregger betonte: „Die Gemeinde lebt vom Engagement ihrer Bürgerinnen und Bürger. Deshalb war es mir eine besondere Freude, die Kinder im Gemeindeamt willkommen zu heißen. Je besser sie ihre Heimatgemeinde kennen, desto mehr wissen sie das Leben hier zu schätzen und wollen sich auch in Zukunft am Gemeindegeschehen beteiligen. Die Aktionswoche Kommunale Bildung ist ein tolles Angebot, um den Kindern einen ersten Einblick in die Kommunalpolitik zu geben.“

Die Kinder lernten auch, dass sie mit ihren Anliegen gehört werden und auch selbst mitbestimmen können. Bestes Beispiel dafür war die Planung und Errichtung des neuen Kinderspielplatzes im Emmelpark, der gemeinsam nach den Vorstellungen der Kinder geplant, mit der Gemeinde umgesetzt und am 3. Juni eröffnet wurde. „Wir merken, es macht einen großen Unterschied bei der Akzeptanz, wenn die Kinder an den Entscheidungen beteiligt sind. Das Projekt war ein voller Erfolg - das zeigen auch die positiven Reaktionen der Kinder und ihrer Eltern“, berichtet Geieregger. Den Abschluss dieses lehrreichen Tages bildete ein Besuch des neuen Kinderspielplatzes.