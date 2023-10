Im BRUNO Aug in Aug mit dem „Boanlkramer“

Die Marktgemeinde Brunn am Gebirge öffnet im BRUNO wieder die Bretter, die die Welt bedeuten und präsentiert „Der Brandner Kaspar und das ewig‘ Leben“. Obwohl der Tod in der Komödie von Kurt Wilhelm dabei eine Hauptrolle spielt, gibt es ab 3. November für die Lachmuskeln viel zu tun, denn: Der Tod hat einen schlechten Tag. Er soll dafür sorgen, dass der 72-jährige Kaspar Brandner einem Jagdunfall zum Opfer fällt, aber der Schuss geht daneben. Also bemüht sich der sogenannte „Boanlkramer“ zur Hütte des gewitzten Brandners, um ihn so oder so ins Paradies zu befördern. Der Brandner Kaspar erweist sich dabei für den Tod als echte Herausforderung. Namhafte Schauspielgrößen wie Stephan Paryla-Raky, Rudi Larsen, Marcus Strahl, Leila Strahl und viele andere hervorragende Schauspielerinnen und Schauspieler sind mit an Bord.

Bei der Produktion handelt es sich – wie im vergangenen Jahr mit „Vom Winde verweht. Echt jetzt!?“ – wieder um eine Kooperation mit der Neuen Bühne Wien, unter der Leitung von Marcus Strahl. Kulturreferentin und geschäftsführende Gemeinderätin Renate Feiks (SPÖ) und Bürgermeister Andreas Linhart (SPÖ) sind voll der Vorfreude und sicher, dass „bei dieser grandiosen Komödie, viel Spaß für die ganze Familie garantiert ist“. Termin: Premiere: 3. November 2023, 19.30 Uhr BRUNO Festsaal, Franz Weiss-Platz 7, 2345 Brunn am Gebirge Karten unter: www.bruno.at oder direkt im SIB der Marktgemeinde Brunn am Gebirge.