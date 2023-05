Liebeserklärung an das Theater: Premiere am Samstag

Mit "Die Kunst der Komödie" von Eduardo De Filippo steht am Samstag, 10. Juni um 19.30 Uhr im Stadttheater die nächste Premiere an. Intendant Bruno Max inszeniert das Stück, mit der der berühmte italienische Volksschauspieler und -dichter ein Spiel mit Fiktion und Wirklichkeit treibt. Denn bis zum Schluss wissen auch die Zuschauer nicht, ob der verbitterte Amtsarzt, der überlebensgroße Pfarrer oder die merkwürdigen Bauersleute, die sich bei der theaterfeindlichen Präfektin einer süditalienischen Provinzstadt vorstellen, tatsächlich die sind, die sie zu sein scheinen - oder sind sie doch bloß Mitglieder einer Schauspieltruppe?

Zum Inhalt: Die frisch ernannte Präfektin einer süditalienischen Provinzstadt hat ihren ersten Arbeitstag am neuen Dienstort und soll die Honoratioren kennen lernen und Bittsteller empfangen. Als Erstes wird sie vom Direktor einer heruntergekommenen Wandertheatertruppe aufgesucht, der sie um Hilfe ersucht: Seine Bühne ist abgebrannt und der Stadtsaal als Ausweichquartier ungeeignet. Aus einer Laune heraus unterhält sich Eccellenza mit dem Prinzipal eine Weile über die Krise und den Niedergang des Theaters in Zeiten wie diesen, will die Nöte der Truppe aber dann einfach mit einem demütigend kleinen Scheck abspeisen. Die Realität ist doch wichtiger als die Gauklerei.

Doch der gekränkte Direktor droht ihr, zu beweisen, dass Theater und Wirklichkeit gar nicht so weit auseinander liegen. „Ein unglaublich kluges Spiel mit Schein und Wirklichkeit. Eine irrwitzige Liebeserklärung an das Theater und die Komödie“, resümiert Max.

Es spielen Lisa-Marie Bachlechner, Anna Sagaischek, Bettina Soriat; Simon Brader, Randolf Destaller, Bernhardt Jammernegg, Bruno Max, Christoph Prückner, Helfried Roll, Jörg Stelling, Franz Weichenberger, Premiere ist am 10. Juni, weitere Vorstellungen bis 22. Juni.

Franz Weichenberger und Bettina Soriat. Foto: Bettina Fränzel, bettina frenzel



www.theaterzumfuerchten.at

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.