„Düstere Zeiten brauchen heitere Stücke“, fand man im Gießhübler Karl Theater und richtete sein Programm entsprechend aus. Um seinem Publikum zwei unbeschwerte Stunden zu bieten, hat man sich für das Stück „Wir haben alles, nur kein Geld“ entschieden.

Konsumkampf zweier Paare in der noblen Vorstadt: Hier wird Rolex mit Rolex und Riesenbonsai mit innermongolischer Pagode vergolten. Peinlich nur, wenn man sich all den Luxus gar nicht leisten kann und auf die finanzielle Hilfe der vermeintlich reichen Erbtante angewiesen ist. Da hilft nur mehr eine Weltreise. Und wer sagt, dass eine solche auch wirklich um die ganze Welt führen muss. Ansichtskarten aus der Karibik kann schließlich auch die Tante schicken. Doch dann sorgen ungebetene Gäste für zusätzliche Verwirrung. Wie soll man also aus der Nummer wieder herauskommen.

Im heiteren Stück von Gerald Bichinger und Hannes Vogler sind vom 29. April bis 13. Mai im Mödlinger AK-Saal Gabi Berger, Ulli Eske, Katharina Weber-Waldorf, Alexander Rittler, Thomas Rittler, Gerald Speckner und Roland Weber zu sehen. Regie führt Karl Rittler. Karl-Theater Info-Tel.: 0664/797 11 09

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.