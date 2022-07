McDonald’s Wiener Neudorf: Der Standort verordnet sich ein Facelifting

Werbung

Martin Spörker, ehemaliger Präsident und aktueller Clubmeister des Lions Club Mödling, ist erfolgreicher McDonald’s-Franchisenehmer an prominenten Standorten: Wien-Breitenfurter Straße, Wien-Triester Straße, Bahnhof Wien-Liesing, Shopping City Süd (Mall und Parkplatz) und im Industriezentrum Wiener Neudorf.

Das letztgenannte Restaurant wird bis Ende August einem umfassenden Facelifting unterzogen, berichtet Spörker. Bis Ende Juli sind Bestellungen via Drive-in möglich, im August ist das Lokal komplett geschlossen.

Fassungsvermögen deutlich erweitert

Die Schwerpunkte: Im Außenbereich werden der Drive-in zweispurig ausgeweitet und der gesamte Parkplatz erneuert. Weiters gibt’s durch den Zubau 30 zusätzliche Sitzplätze im klimatisierten Inneren.

Spörker legt auch Wert auf Nachhaltigkeit: „Das im Restaurant verwendete Wasser wird ab sofort über Solarfelder auf dem Dach des Restaurants geheizt. Es wird auch eine energiesparende Lüftungsanlage installiert.“

Alles in allem investiere er „bewusst in den Standort in Wiener Neudorf, wo ein großartiges Team von fast 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zum gemeinsamen Erfolg beiträgt. An sämtlichen sechs Standorten ist Spörker für 240 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verantwortlich.

