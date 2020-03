Unter dem Vorsitz von Franz Haydn (ÖVP) als Altersvorsitzender wurde Bürgermeister Andreas Linhart (SPÖ) unter Anwesenheit von 36 der 37 Mitglieder des Gemeinderates mit 20 Stimmen in seinem Amt bestätigt. Auf Vizebürgermeister Matthias Müller (SPÖ) entfielen 19 Stimmen.

Der Gemeindevorstand umfasst künftig zwölf Mitglieder. Mit dem Ausschuss „Energie und Nachhaltigkeit“ (Christine Hausknotz, NEOS) ist ein zwölfter hinzugekommen.

Wichtige Themen sind für Linhart die Digitalisierung: „Wir versuchen, insgesamt moderner zu werden, um dem Bürger Amtswege zu erleichtern und bürgerfreundlicher zu werden. Bei der Glasfabrik gibt es eine Aufschließungszone, da wird man von der Gemeinde in irgendeiner Form darauf reagieren müssen“.

Auch die Bebauung im Ortszentrum, mit Bausperre und Wohneinheitenbegrenzung, soll unter Dach und Fach gebracht werden, „um die Verdichtung im Zentrum aufzuhalten. Die Ortsentwicklung insgesamt im Auge zu behalten ist uns wichtig“.

Infrastrukturmaßnahmen wie etwa beim Kindergarten Anton Seidl-Gasse, der modernisiert werden soll, stehen ebenso an.

Eine Entscheidung in der konstituierenden Sitzung sorgt bei der Brunner Volkspartei mit Oliver Prosenbauer an der Spitze für besonderes Kopfschütteln. „Bitter ist die nun faktisch absolute Mehrheit der SPÖ“, denn von den 12 geschäftsführenden Gemeinderäten stehen sechs der SPÖ zu. Bei Stimmengleichheit im Gemeindevorstand entscheidet die Stimme des Vizebürgermeisters Matthias Müller, „somit kann die SPÖ in den kommenden fünf Jahren im Gemeindevorstand schalten und walten wie sie will. Warum die NEOS da mitmachen, ist für uns schlicht nicht nachvollziehbar“, zeigt sich Prosenbauer verwundert.

Für ihn hat sich auch ein historisches Zeitfenster geschlossen, denn „die Chance einer Reformkoalition von ÖVP, Grünen und NEOS wurde nun leider endgültig vergeben“.

NEOS-Mandatar Chris Schmitzer stellte dazu fest, dass „die ÖVP – eventuell bewusst – nicht verstanden hat, warum wir NEOS auf den Vizebürgermeistersessel verzichtet haben; nicht das Amt ist uns wichtig, wir wollen Gestaltungsverantwortung. Wir haben lieber den Vorsitz eines zweiten Ausschusses für uns positiv verhandelt“.