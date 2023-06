HTL Mödling: Im dritten Anlauf schaffte Jakob Ofner Platz 3

Dieser Bewerb wird österreichweit ausgeschrieben; hier können Schülerinnen und Schüler ihre Fähigkeiten in der Konstruktion unter Beweis stellen. Im aktuellen Schuljahr folgten mehr als 200 Schüler aus über 30 Höheren Technischen Lehranstalten diesem Aufruf.

Ofner schrammte in den letzten beiden Jahren immer wieder knapp am Podest vorbei. Heuer reichte er ein hervorragend modelliertes Mähwerk ein, welches mit dem Programm Autodesk Inventor erstellt wurde. Mit diesem Projekt überzeugte der Schüler der HTL Mödling die Jury und belegte in seiner Kategorie den hervorragenden dritten Platz und durfte bei der Siegerehrung mit aufs Stockerl.

Neben einem erstklassigen 3D Modell erstellte Ofner auch entsprechende Fertigungs-, Baugruppen- und Schweißzeichnungen, nach welchen auch gefertigt werden kann. Das 3D Modell wird über eine Masterskizze gesteuert, welche wiederum über eine Exceldatei gesteuert wird. So werden in Excel Berechnungen, wie etwa Übersetzungsverhältnisse der Getriebestufen oder Zahnradberechnungen, durchgeführt. Für komplexere Auslegungen wurde die Software Kisssoft verwendet, wobei auch hier die Ergebnisse sofort in Autodesk Inventor übergeführt werden.

Weiters überzeugte der Schüler mit Blechteilen, welche mit Hilfe von komplexen Flächenkonstruktionen modelliert wurden. Um eine Realisierbarkeit der Teile zu gewährleisten, wurden diese Teile mit Hilfe einer Tiefziehsimulation überprüft. Fachliche Unterstützung erhielt der Schüler bei dieser Mammutaufgabe auch dieses Jahr wieder von Thomas Pickl, Mechatronik-Lehrbeauftragter an der HTL Mödling.

Die Siegerehrung fand Ende Mai im WIFI Salzburg statt, mit dabei waren hochrangige Vertreter des Wirtschaftsministeriums, Wirtschaftstreibende und der Wirtschaftskammer Salzburg. Auch Direktor Hannes Sauerzopf ließ es sich nicht nehmen, Jakob Ofner persönlich in Salzburg zu gratulieren.