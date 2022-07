Zeugnisse für Lehrer in Mödlinger Gymnasium

Werbung

Normalerweise werden die Schülerinnen und Schüler bewertet – doch der Elternverein des Gymnasiums Untere Bachgasse in Mödling hat mit den Schülern gemeinsam eine Form gefunden, um Lehrerinnen und Lehrer ein konstruktives Feedback zu geben.

Die stellvertretende Elternvereinsobfrau Sandra Obermair erklärt: „Den Teacher-Award gibt es bei uns schon lange. Die Schüler bewerten die Lehrer in den drei Kategorien Verständnis, Engagement und Unterrichtsqualität. Dabei gibt es die Möglichkeit, dass die Schüler einen ausführlichen Kommentar zu jeder Kategorie und zu einem Lehrer verfassen.“

Die ausgezeichneten Lehrer in der Unterstufe mit Elternvereinsobfrau Elisabeth Klatzer (l.): Christian Wedl, Angelika Draxler, Tamara Vacek, Dorothea Gruber, Ludwig Prickler und Elternvereinsobfrau-Stellvertreterin Sandra Obermair (r.). Foto: Gymnasium Bachgasse

Die Unterstufe wählte in der der Kategorie Verständnis die Professoren Katrin Graf, Isabella Lekic und Dorothea Gruber, auf die ersten drei Plätze, in der Kategorie Engagement die Professoren Tamara Vacek, Herfried Weiss und Ludwig Prickler, in der Kategorie Unterrichtsqualität die Professoren Angelika Draxler, Madlen Nokaj und Christian Wedl.

Der Teacher-Award sei alles andere als ein „Lehrer-Bashing. Wir haben einen Lehrermangel und haben während der Pandemie gesehen, was das für ein wichtiger Beruf ist. Viele Krisen begleiten und beschäftigen die Schüler im Moment, wie die Energiekrise oder der Krieg in der Ukraine. Da muss auch das Positive hervorgestrichen werden, der Teacher-Award ist dazu da, den Zusammenhalt in der Schule zu stärken“.

Erstmals wurde die Befragung per MS-Teams durchgeführt. „Dabei hat uns ein technikaffiner Lehrer geholfen, Lukas Mitterwenger-Fessl. Das hat viel Zeit gespart, wenn ich an die Auswertung der händischen Erfassung oder mit Excel-Tabellen denke“, sagt Obermair.

Auch Direktorin Birgit Gruber-Pernitsch unterstützt den Teacher-Award: „Mir wurde vom Elternverein erklärt, was der Teacher-Award ist. Die feierliche Übergabe beim Sportfest hat mich sehr gefreut. Sie hat gezeigt, was für tolle Kolleginnen und Kollegen wir haben.“

Und so hat die Oberstufe gewählt: In der Kategorie Verständnis belegt Helga Göbharter-Ehrschwendner Platz 1, gefolgt von Doris Zainzinger und Christina Grubhofer. In der Kategorie Engagement heißen die drei erstgereihten Professoren Gabi Holzer, Elisabeth Grill und Melanie Mertz. In der Kategorie: Unterrichtsqualität belegt Cornelia Permesser Platz 1, gefolgt von Elisabeth Pesendorfer und Stefan Palfi.

Wie Feedback wirklich funktioniert

