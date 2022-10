Steyler Missionare: Lebenswelten in Maria Enzersdorf

Am 14. Oktober 1889 wurde das Missionshaus St. Gabriel eröffnet und wurde zum pulsierenden Zentrum, in dem die Patres der Gesellschaft des Göttlichen Wortes (Societas Verbi Divini), wie der Orden eigentlich heißt, auf ihre Aufgaben in der Mission vorbereitet wurden. Auch heute ist St. Gabriel wieder ein Zentrum voller Leben, auch wenn die Zahl der Mitbrüder heute in St. Gabriel 45 beträgt und der Orden vor allem regen Zulauf in Ländern wie Indonesien, Indien oder den Philippinen verzeichnet.

„Es war nicht einfach“

Rektor Pater Franz Helm hat diesen Transformationsprozess mit durchlaufen, seitdem er 1979 dem Orden beigetreten ist. „Es war nicht einfach“, bestätigt er, „für die Gemeinschaft neue Weichen für die Zukunft zu stellen. Die Hochschule wurde 2002 geschlossen, 2002 übersiedelte die Ausbildungsgemeinschaft nach Wien. Es hat aber weitere zehn Jahre gebraucht, um uns zu diesem Schritt durchzuringen“, erinnert sich Helm.

Statt der Entscheidung, alles zu verkaufen und sich zurückzuziehen, wurde angesichts der Wichtigkeit von St. Gabriel für die Ordensgeschichte und die Verwurzelung in den umliegenden Pfarren mit Spezialisten ein Erneuerungsprozess gestartet, mit dem Ziel, das Areal mit Mietern wiederzubeleben. „Auch wir sind Mieter“, merkt Helm an. Ein Immobilienfonds wurde gegründet, die Gebäude generalsaniert. Das Konzept ist mit 90 Mietern in St. Gabriel erfolgreich aufgegangen. Ob Kaffeerösterei, evangelische Montessori-Schule, Fitness-Studio, Physiotherapeut oder auf Hochzeitspaare spezialisierte Tanzschule, der Mix an Mietern ist bunt und vielfältig, was gewollt und im Sinne der Steyler Missionare ist.

Aus Klosterküche wurde das Hotel Gabrium

Dort, wo „ich mir einst als Student das Essen von der Küche geholt habe, befindet sich heute das Hotel Gabrium“, sagt Helm. Jetzt nach Corona ist das Gabrium ein beliebter Ort für Hochzeitspaare geworden, der September war nahezu ausgebucht.

„Es ergeben sich auch sehr viele positive Synergieeffekte für uns“, schildert der auf fünf Jahre gewählte Helm. „Wenn die Hochzeitspaare die Hl. Geist Kirche besichtigen, sind sie oft begeistert von der Schönheit der Kirche und tragen das auch nach außen. So sind schon einige Kirchenführungen zustande gekommen“, erzählt Helm.

Franz Helm

Einigen Mitbrüdern sei es schwergefallen, nicht mehr selbst bei handwerklichen Belangen als erste bei Reparaturen einzuspringen. Loslassen können, Verantwortung abzugeben, auch das war ein Prozess, auf den sich die Patres und Brüder einlassen mussten. „Wir haben einen Pater im Haus, der weiß, wo jede Leitung verlegt wurde und verläuft. Für den war es natürlich nicht einfach, jetzt für Elektrikerarbeiten nicht mehr gebraucht zu werden.“

Doch Loslassen ermöglicht auch, sich auf Kernaufgaben zu konzentrieren, etwa den Gesprächen mit den Hochzeitspaaren, die Vorbereitung auf die Trauungen in der Hl. Geist Kirche. Obwohl in St. Gabriel jetzt vor allem Ordensbrüder leben, die hier ihren Lebensabend verbringen, „waren wir Steyler Missionare noch nie so viele“, erläutert Helm.

Orden auf allen Kontinenten sehr aktiv

6.000 Steyler Missionare sind weltweit tätig, 1.000 sind aktuell in Ausbildung. Auch wenn sich die Situation jetzt umgekehrt hat und die Patres aus Ländern kommen, in denen zur Ordensgründerzeiten die europäischen Missionare unterwegs waren. „In Indonesien befindet sich die größte theologische Fakultät der Welt“, erklärt Helm.

Die Missionstätigkeit zeigt sich auch in der Ausstattung des Gabriums, ethnische Elemente vermitteln ein besonderes Flair und sollen auch die Geschichte des Ordens abbilden. Wer das Leben in neuen Lebenswelten kennenlernen möchte, der kommt am Samstag, 8. Oktober von 11 bis 18 Uhr in die Grenzgasse 111 ins Missionshaus St. Gabriel.

lebenswelten-stgabriel.at/open-doors-22

