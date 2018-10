Den Ort bewahren, verbessern und entwickeln – das ist das Ziel des Breitenfurter Generationenplans, welcher zahlreichen Interessierten bei der Auftaktveranstaltung in der Mehrzweckhalle vorgestellt wurde. Unterstützt wird der Plan durch ein zeitgemäßes Markenbild. „Der Anker steht dabei für Halt, lässt sich aber auch lichten, wenn es darum geht, voranzukommen“, erklärt Bürgermeister Ernst Morgenbesser, ÖVP, die ominösen Plakate, die seit Kurzem das Ortsbild prägen.

Konkret geht es dabei um mehrere Punkte, wie das Publikum von den Experten und Raumplanern Günter Reissner, David Doktor, Markus Freiwein und Oliver Rathschüler erfährt: Funktionale Verbesserungen entstehen mit einem großen Festplatz am Kardinal Piffl-Platz beim Kindergarten und Museum. Dort, wo Bauland schlecht genutzt wird, sollen Flächen für Nahversorgung und Infrastruktur sowie Bauland für neue Wohnungen geschaffen werden. Angesprochen werden hier die Breiteneder-Gründe und das Beisteiner/Hirschentanz Wohnprojekt.

"All dies wird in Etappen bewerkstelligt"

In einem dritten Schritt soll das massive Verkehrsproblem im Ort gelöst werden. Das Zauberwort: „multimodaler Verkehrsknotenpunkt“. In Breitenfurt sind 51 Prozent der Bevölkerung mit dem Auto unterwegs. Indem Anreize geboten werden, unterschiedliche Verkehrsmittel bei der täglichen Fahrt in die Schule oder in die Arbeit zu kombinieren, soll sich das Verkehrsaufkommen drastisch minimieren.

In einem letzten Schritt plant man, die Straßenräume aufzuwerten, Parks zu gestalten und Bepflanzungsmaßnahmen zu setzen. „All dies wird behutsam und in Etappen bewerkstelligt. Der Charakter des Ortes, die Natur und die Wohnqualität sollen dabei erhalten bleiben“, verspricht Morgenbesser.