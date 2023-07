Würdiger Abschluss der Gitarren-Tage in Brunn am Gebirge

Highlight ist dabei das Dozentenkonzert, das im Hof des Heimathauses über die Bühne ging. Musikschuldirektor Wolfgang Weißensteiner und Kulturreferentin Renate Feiks, SPÖ, zeigten sich stolz, mit Gilad Hekselman (New York) und Staffan William-Olsson (Schweden) große Namen aus der Welt der Jazz-Gitarre in Brunn am Gebirge begrüßen zu dürfen. Musikschullehrer Miroslav Mirosavljev, der auf internationalen Bühnen als Jazz-Gitarrist „Micky Lee“ bekannt ist, zeichnet als Erfinder und Initiator der Guitardays verantwortlich und komplettierte mit seinem Können das hochkarätige Konzert.

Begleitet wurden die drei Dozenten von den Vollblutmusikern Gernot Bernroider (Schlagzeug) und Stefan „Pista“ Bartus (Kontrabass). Nicht nur Bürgermeister Andreas Linhart war restlos begeistert und outete sich als großer Fan des Genres.